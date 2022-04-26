25 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün akşam ekrana gelen Yasak Elma, Survivor, Alparslan Büyük Selçuklugibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

İşte güncel reyting sonuçları: