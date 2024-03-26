Reytinglerde birincilik yarışı her gün devam ediyor. 25 Mart Pazartesi günü birbirinden iddialı yapımlar AB ve total reyting sıralamasında zirveye oturabilmek için rekabet etti. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 25 Mart 2024 Pazartesi reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...