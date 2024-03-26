Reytinglerde birincilik yarışı! 25 Mart 2024 reyting sonuçları ile AB ve total sıralaması
Reyting sonuçları 25 Mart Pazartesi günü ekranlara gelen dizi, program ve ana haberlerinin izlenme oranını netleştiriyor. Dün akşam kuşağında Kızıl Goncalar, Ömer, Selahaddin Eyyubi dizileri yeni bölümleriyle; Yaban Çiçekleri ise ilk bölümüyle yayınlandı. İşte, 25 Mart 2024 dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması...
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Reytinglerde birincilik yarışı her gün devam ediyor. 25 Mart Pazartesi günü birbirinden iddialı yapımlar AB ve total reyting sıralamasında zirveye oturabilmek için rekabet etti. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 25 Mart 2024 Pazartesi reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...
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25 MART 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 25 Mart Pazartesi gününe dair AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.
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25 MART 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI
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