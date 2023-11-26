Reyting sonuçları açıklanıyor! 25 Kasım Cumartesi dünün reyting sıralaması ile hangi dizi birinci oldu?
Dünün reyting sonuçları, Total ve AB sıralamasına göre belirleniyor. 25 Kasım Cumartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sonuçları sıralamasında birinci olmak için yarıştı. İşte, 25 Kasım Cumartesi 2023 dünün reyting sonuçları...
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Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapımın zirvede yer aldığı televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 25 Kasım Cumartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve programlar Total ve AB reyting sıralamasında zirvede yer almak için mücadele verdi. İşte 25 Kasım 2023 Cumartesi dünün reyting sonuçları sıralaması ile ilk sırada yer alan yapıma ilişkin merak edilenler...
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DÜNÜN TOTAL VE AB REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
25 Kasım Cumartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların Total ve AB reyting sonuçları henüz açıklanmadı.
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GEÇTİĞİMİZ HAFTA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Total'de 1.sırada TRT1'de izleyiciyle buluşan “Almanya Türkiye hazırlık maçı”, 2. sırada yine TRT1'de yayınlanan “Gönül Dağı”, 3.sırada ATV'de ekrana gelen Kardeşlerim yer aldı.
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