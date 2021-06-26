REYTİNG SONUÇLARI 25 Haziran AB ve total sıralama tablosu Cuma günü ekrana gelen yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Ancak henüz dün ki reyting sonuçları belli olmadı. İşte geçen hafta Cuma gününe ait reyting sonuçları...