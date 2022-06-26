25 Haziran reyting sonuçları açıklandı. Güldür Güldür Show AB ve total kategoride ikinci sırayı alarak en iyi eğlence programı Survivor ise iki kategoride de birinci sıraya yerleşerek geçtiğimiz günün reyting sonuçlarında en iyi yarışma programı oldu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 25 Haziran reyting sonuçları...

İşte 25 Haziran AB ve Total reyting sıralamasında ilk ona giren yapımlar:

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI - İLK ON

1 SURVIVOR ALL STAR TV8 2 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 3 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 4 SARKILAR BIZI SOYLER (TKR) KANAL D 5 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 6 SHOW ANA HABER SHOW TV 7 KANAL D ANA HABER KANAL D 8 ILK BULUSMA (TKR) FOX 9 MUZEDE BIR GECE (Y.S) (TKR) STAR TV 10 CINGOZ RECAI BIR EFSANENIN DONUSU (T.S) FOX

AB REYTİNG SONUÇLARI - İLK 10

1 SURVIVOR ALL STAR TV8

2 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

3 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 SARKILAR BIZI SOYLER (TKR) KANAL D

5 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 SURVIVOR EKSTRA TV8

8 BALKAN NINNISI (TKR) TRT 1

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 CINGOZ RECAI BIR EFSANENIN DONUSU (T.S) FOX