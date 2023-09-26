25 Eylül reyting sonuçları açıklandı! AB ve total reyting sıralaması
Reyting sonuçları 25 Eylül Pazartesi günü ekrana gelen yapımların ardından belli oldu. Özellikle Pazartesi günü yayınlanan MasterChef All Star, Safir ve Ömer gibi diziler reyting zirvesi için birbirini zorladı. Peki hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 25 Eylül reyting sonuçları AB ve total sıralaması...
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Reyting sonuçları 25 Eylül Pazartesi günü ekrana gelen yapımların ardından belli oldu. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen MasterChef All Star, Safir ve Ömer gibi yapımlar reytinglerde ilk sıralarda yer alıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
İşte 25 Eylül reyting sonuçları:
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25 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR
2 SAFIR
3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT
4 BAMBASKA BIRI
5 ESRA EROL'DA
6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER
7 OMER
8 ATV ANA HABER
9 SAFIR (OZET)
10 BIZIM HOCA SIKINTI YOK (T.S)
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25 EYLÜL AB REYTİNG SONUÇLARI
1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR
2 BAMBASKA BIRI
3 OMER
4 SAFIR
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT
6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER
7 BAMBASKA BIRI (OZET)
8 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET
9 OMER (OZET)
10 KANAL D ANA HABER
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