Reyting sonuçları 25 Eylül 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dünün reyting sonuçları ile 25 Eylül Perşembe günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Show TV'de Veliaht, Now TV'de Halef: Köklerin Çağrısı, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV'de Çılgın İkili 3 filmi ekrana gelirken; Kanal D'de Uzak Şehir, TRT 1'de Cennetin Çocukları dizilerinin tekrar bölümleri yayınlandı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 25 Eylül 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
25 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program ve yarışma izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
25 Eylül 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.
25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI
25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI