25 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün ekrana gelen "Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Baba" gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

24 Ekim Pazartesi reyting sonuçları açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.