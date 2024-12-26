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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 25 Aralık 2024: Sandık Kokusu, Annem Ankara, Sahipsizler, Kuruluş Osman, Leyla… AB ve TOTAL sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu

        Reyting sonuçları açıklandı! 25 Aralık 2024 Çarşamba TOTAL, AB ve ABC reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 25 Aralık 2024 Çarşamba günü için araştırılmaya başladı. Dün akşam kuşağında Show TV'de Sandık Kokusu, Kanal D'de Annem Ankara, Star TV'de Sahipsizler, ATV'de Kuruluş Osman, Now TV'de Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet..., TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1'de ise Sen Türkülerini Söyle yayınlandı. Bu yapımlar arasında en çok hangisinin izlendiği merak konusu oldu. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, en çok hangi yapım izlendi? İşte 25 Aralık 2024 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 07:49 Güncelleme: 26.12.2024 - 10:08
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        • 1

          25 Aralık Çarşamba akşamı Sandık Kokusu, Annem Ankara, Sahipsizler, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet..., MasterChef Türkiye, Sen Türkülerini Söyle yapımları ekranlara geldi. Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarından hangisinin gün birincisi olduğu merak konusu oldu. Bu kapsamda sabahın ilk ışıklarıyla beraber AB ve Total reyting sonuçları sıralaması araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 25 Aralık 2024 Çarşamba reyting birincisi.

        • 2

          25 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          25 Aralık 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

        • 3

          25 ARALIK 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Sahipsizler STAR TV

          2 Esra Erol'da ATV

          3 Kuruluş Osman ATV

          4 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          5 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW

          6 Kuruluş Osman (Özet) ATV

          7 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          8 Sahipsizler (Özet) STAR TV

          9 Atv Ana Haber ATV

          10 Annem Ankara KANAL D

        • 4

          25 ARALIK 2024 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW

          2 Kuruluş Osman ATV

          3 Annem Ankara KANAL D

          4 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          5 Esra Erol'da ATV

          6 MasterChef Türkiye TV8

          7 Annem Ankara (Özet) KANAL D

          8 Sandık Kokusu SHOW TV

          9 Show Ana Haber SHOW TV

          10 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

        • 5
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