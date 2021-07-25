REYTİNG SONUÇLARI 24 Temmuz Cumartesi AB ve total sıralama tablosu geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

Sonuçlar henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında en kısa süre içerisinde AB ve total reyting sıralamasını sizlerle paylaşacağız.