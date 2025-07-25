Reyting sonuçları 24 Temmuz Perşembe günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında birçok film, yarışma ve maç ekrana geldi. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber 7. Koğuştaki Mucize, Şirinler: Kayıp Köy, Ne Olacak Şimdi?, Kendi Yolumda, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef, Japonya-Türkiye maçı, Cherno More-Başakşehir maçı gibi yapımların akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 24 Temmuz 2025 reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...