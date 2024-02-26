Her gün bir önceki güne ait reyting sonuçları açıklanıyor. Televizyon izleyicileri izledikleri program ve dizilerin reytinglerde kaçıncı olduğunu merak ediyor. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 25 Şubat Pazar günkü reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...