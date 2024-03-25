Her akşam birbirinden iddialı diziler, programlar ve ana haberler izleyiciler ile buluşuyor. Dizi ve programların yayın ömrünü etkileyen AB ve total reyting sıralaması her sabah açıklanıyor. Peki, dün hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 24 Mart Pazar dünün AB ve total reyting sonuçları...