        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 24 AĞUSTOS 2025: AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına göre dün en çok hangi yapım izlendi?

        Reyting sonuçları 24 Ağustos 2025: AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına göre dün en çok hangi yapım izlendi?

        Reyting sonuçları, televizyonda hangi içeriklerin izleyiciler tarafından daha çok tercih edildiğini ve izleme alışkanlıklarının hangi yönde şekillendiğini gösteriyor. Bu veriler, yapımcılar ve televizyon kanallarının içerik stratejilerini belirlermelerine yardımcı oluyor. 24 Ağustos Pazar günü Şark Bülbülü, Kutsal Damacana 4, Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı, Çok Güzel Hareketler 2, Kuralsız Sokaklar, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. Peki, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok ne izlendi? İşte 24 Ağustos 2025 reyting sonuçları ile en çok izlenen yapımlar...

        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 07:24 Güncelleme: 25.08.2025 - 10:16
        • 1

          Günlük olarak paylaşılan reyting sonuçları, televizyon ekranlarında en fazla ilgi gören yapımları ortaya koyuyor. AB ve Total sıralaması dizi, film, yarışma, haber bülteni, maç ve gündüz kuşağı programları gibi farklı içerik türlerinin performansını gözler önüne seriyor. Aynı zamanda izleyicilerin hangi tür içerikleri tercih ettiğini net bir şekilde gösteriyor. Peki, dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralaması nasıl? İşte 24 Ağustos 2025 dünün reyting sonuçları ile AB ve Total tablosu…

        • 2

          24 AĞUSTOS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          24 Ağustos Pazar günü Show TV’de Şark Bülbülü, Now TV’de Kutsal Damacana 4, TRT 1’de Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı filmleri yayınlandı.

          Star TV’de Çok Güzel Hareketler 2 programı tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkarken Kanal D’de Kuralsız Sokaklar programı yeni bölümüyle ekranlara geldi.

          ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.

          24 Ağustos 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          24 AĞUSTOS 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Masterchef Türkiye – TV8

          Şark Bülbülü (T.S) – Show TV

          Sivri Akıllılar (T.S) – Show TV

          Kim Milyoner Olmak İster – ATV

          Now Ana Haber Hafta Sonu – NOW

          Show Ana Haber – Show TV

          Kuralsız Sokaklar – Kanal D

          Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı (Y.S) – TRT 1

          Kuma – Kanal 7

          Haber Önü – Show TV

        • 4

          24 AĞUSTOS 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

          Masterchef Türkiye – TV8

          Now Ana Haber Hafta Sonu – NOW

          Kim Milyoner Olmak İster – ATV

          Şark Bülbülü (T.S) – Show TV

          Kuralsız Sokaklar – Kanal D

          Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı (Y.S) – TRT 1

          Stadyum – TRT Spor

          ZeCorner: Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın Açıklama Yapıyor – TRT Spor

          Show Ana Haber – Show TV

          Kuralsız Sokaklar (Tekrar) – Kanal D

        • 5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YKS tercih sonuçları açıklandı
        YKS tercih sonuçları açıklandı
        Damadın anneannesi tüfekle öldürüldü! Kanlı düğün!
        Damadın anneannesi tüfekle öldürüldü! Kanlı düğün!
        Türkiye'den AB menşeli ürünlere damping kararı
        Türkiye'den AB menşeli ürünlere damping kararı
        MAGA'nın zaman makinesi
        MAGA'nın zaman makinesi
        Kabine Toplantısı Ahlat'ta yapılacak! İşte gündemdeki konular
        Kabine Toplantısı Ahlat'ta yapılacak! İşte gündemdeki konular
        Film gibi... "Bebeğin öldü" demişlerdi... Annelik hissi!
        Film gibi... "Bebeğin öldü" demişlerdi... Annelik hissi!
        Ulusal Muhafızlar başka eyaletlere de konuşlanacak mı?
        Ulusal Muhafızlar başka eyaletlere de konuşlanacak mı?
        Helin, 24 yaşındaydı... İç mimarlık okuyordu... Şüpheli ölüm!
        Helin, 24 yaşındaydı... İç mimarlık okuyordu... Şüpheli ölüm!
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        "4 saat şiddet gördüm"
        "4 saat şiddet gördüm"
        "Bu kadroları yönetmek zor!"
        "Bu kadroları yönetmek zor!"
        Trump'tan ABC ve NBC'ye tepki: Lisansları iptal edilsin
        Trump'tan ABC ve NBC'ye tepki: Lisansları iptal edilsin
        Avustralya'da on binlerce kişi İsrail'i protesto etti
        Avustralya'da on binlerce kişi İsrail'i protesto etti
        Hande Hakan'ı sildi
        Hande Hakan'ı sildi
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        Cani evlat, tartıştığı annesini katletti
        Cani evlat, tartıştığı annesini katletti
        ÖTV düzenlemesi ikinci eli nasıl etkiledi?
        ÖTV düzenlemesi ikinci eli nasıl etkiledi?
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarısı!
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarısı!
        "Barış'ı geri kazanmamız gerekiyor"
        "Barış'ı geri kazanmamız gerekiyor"
        Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu!
        Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu!
