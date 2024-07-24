23 Temmuz 2024 Salı reyting sonuçları açıklandı! Dün en çok ne izlendi?
Her gün televizyonda onlarca yapım seyirci ile buluşuyor. Ancak aralarından sadece bazıları reyting listesine girmeyi başaracak kadar izleniyor. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 23 Temmuz 2024 Pazartesi AB ve total reyting sonuçları...
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Her gün farklı kategorideki onlarca yapım seyirci ile buluşuyor; bu nedenle televizyonda reyting rekabeti tüm hızıyla sürüyor. Reyting sonuçları, her sabah açıklanıyor ve en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 23 Temmuz 2024 Salı gününe dair AB ve total reyting sıralaması...
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23 TEMMUZ SALI TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
MasterChef Türkiye - TV 8
Taşıyıcı 3 - KANAL D
NOW Ana Haber
Aslan Bacanak - SHOW TV
Yıldızlar da Kayar - SHOW TV
Organize İşler - STAR TV
KANAL D Ana Haber
SHOW TV Ana Haber
Öylesine Derin - KANAL 7
MasterChef Türkiye Özet - TV 8
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23 TEMMUZ SALI AB REYTİNG SONUÇLARI
MasterChef Türkiye - TV 8
Taşıyıcı 3 - KANAL D
Organize İşler - STAR TV
MasterChef Türkiye Özet - TV 8
SHOW TV Ana Haber
Milyoner Aile - ATV
NOW Ana Haber
Yıldızlar da Kayar - SHOW TV
Haber Önü - SHOW TV
Kiralık Aşk Tekrar - STAR TV
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