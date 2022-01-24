23 Ocak reyting sonuçları... AB ve total sıralama tablosu dün akşam yani yılbaşı akşamı ekrana gelen yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

23 Ocak reyting sonuçları belli oldu. İşte güncel reyting tablosu: