REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI 23 NİSAN 2020 PERŞEMBE

23 Nisan tüm kanallara ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli olur olmaz, detaylar haberimizde yer alacak...