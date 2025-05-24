Reyting sonuçları 23 Mayıs 2025: AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına göre dünün birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 23 Mayıs Cuma akşamı Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Kanal D'de Arka Sokaklar, TRT 1'de Bir Zamanlar İstanbul ve TV8'de Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. ATV'de Jurassic World: Yıkılmış Krallık, Star TV'de Hükümet Kadın filmleri yayınlandı. Now'da ise yeni dizi Çift Kişilik Oda'nın ilk bölüm tekrarı yayınlandı. Peki, Total ve AB sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 24 Mayıs 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi...
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Reyting sonuçları 23 Mayıs Cuma günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında pek çok dizi, film ve program ekrana geldi. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Bir Zamanlar İstanbul, Survivor, Çift Kişilik Oda, Jurassic World: Yıkılmış Krallık ve Hükümet Kadın yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 23 Mayıs 2025 Cuma reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...
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23 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Cuma günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
23 Mayıs 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:30'dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecek.
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23 MAYIS 2025 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI
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23 MAYIS 2025 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
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