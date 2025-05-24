Reyting sonuçları 23 Mayıs Cuma günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında pek çok dizi, film ve program ekrana geldi. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Bir Zamanlar İstanbul, Survivor, Çift Kişilik Oda, Jurassic World: Yıkılmış Krallık ve Hükümet Kadın yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 23 Mayıs 2025 Cuma reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...