Televizyon ekranlarında her gün birbirinden iddialı yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için yarışıyor. Her sabah bir önceki günün reyting sonuçları belli oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 23 Mayıs 2024 Perşembe gününe ilişkin AB ve total reyting sıralamasına dair detaylar...