23 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün akşam ekrana gelen Survivor, Sadakatsiz, Kuruluş Osman gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

Sonuçlar henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.