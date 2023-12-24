23 Aralık Cumartesi günü MasterChef, Gönül Dağı, Adım Farah, Kırmızı Oda, Güldür Güldür Show gibi farklı kategorideki birçok yapım birinci olmak için yarıştı. Hangi yapımın reyting birincisi olduğu merak ediliyor. İşte, 23 Aralık Cumartesi birinci olan yapım ve reyting sonuçları...