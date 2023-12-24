Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 23 Aralık Cumartesi 2023! Dünkü reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

        Reyting sonuçları açıklanıyor! 23 Aralık Cumartesi hangi yapım birinci oldu?

        23 Aralık Cumartesi günü ekranda, MasterChef, Gönül Dağı, Adım Farah, Kırmızı Oda ve Kardeşlerim gibi birçok yapım seyirciyle buluştu. Peki, hangi dizi dünkü reyting rekabetinde birinci geldi? İşte, 23 Aralık 2023 Cumartesi reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2023 - 11:06 Güncelleme: 24.12.2023 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          23 Aralık Cumartesi günü MasterChef, Gönül Dağı, Adım Farah, Kırmızı Oda, Güldür Güldür Show gibi farklı kategorideki birçok yapım birinci olmak için yarıştı. Hangi yapımın reyting birincisi olduğu merak ediliyor. İşte, 23 Aralık Cumartesi birinci olan yapım ve reyting sonuçları...

        • 2

          23 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          GÖNÜL DAĞI - TRT 1

          KARDEŞLERİM - ATV

          GÖNÜL DAĞI (ÖZET) - TRT 1

          GÜLBIN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

          KARDEŞLERİM (ÖZET) - ATV

          SHOW ANA HABER

          MASTERCHEF TURKİYE ALL STAR - TV8

          KANAL D ANA HABER

          GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW - SHOW TV

          MISIR TANRILARI (Y.S) - STAR TV

        • 3

          23 ARALIK AB REYTİNG SONUÇLARI

          GÖNÜL DAĞI - TRT 1

          MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR - TV8

          GÖNÜL DAĞI (ÖZET) - TRT 1

          GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW - SHOW TV

          GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW ÖZET - SHOW TV

          KARDEŞLERIM - ATV

          GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

          KANAL D ANA HABER

          SHOW ANA HABER

          MASTERCHEF TURKİYE ALL STAR ÖZET - TV8

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Flaş uyarılar! Şiddetli rüzgar ve yağışa dikkat
        Flaş uyarılar! Şiddetli rüzgar ve yağışa dikkat
        "Fenerbahçe'nin kaybetme lüksü yok"
        "Fenerbahçe'nin kaybetme lüksü yok"
        MSB: 29 hedef imha edildi
        MSB: 29 hedef imha edildi
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        MSB duyurdu: 6 askerimiz şehit oldu
        MSB duyurdu: 6 askerimiz şehit oldu
        İşte derbinin 11'leri
        İşte derbinin 11'leri
        Alçak saldırı sonrası başsağlığı mesajları
        Alçak saldırı sonrası başsağlığı mesajları
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Ünlülerin şehit acısı
        Ünlülerin şehit acısı
        Banksy'nin sokaktaki eseri kaçırıldı
        Banksy'nin sokaktaki eseri kaçırıldı
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Netanyahu'dan Biden'a "baskı yap" talebi
        Netanyahu'dan Biden'a "baskı yap" talebi
        'Bayan Bacak'ın dramı
        'Bayan Bacak'ın dramı
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        İstanbulspor'un 3 puanı silindi!
        İstanbulspor'un 3 puanı silindi!
        Türkiye’de son 10 yılın gişe şampiyonları
        Türkiye’de son 10 yılın gişe şampiyonları
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 4 aday
        Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 4 aday
        Habertürk Anasayfa