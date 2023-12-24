Reyting sonuçları açıklanıyor! 23 Aralık Cumartesi hangi yapım birinci oldu?
23 Aralık Cumartesi günü ekranda, MasterChef, Gönül Dağı, Adım Farah, Kırmızı Oda ve Kardeşlerim gibi birçok yapım seyirciyle buluştu. Peki, hangi dizi dünkü reyting rekabetinde birinci geldi? İşte, 23 Aralık 2023 Cumartesi reyting sonuçları...
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23 Aralık Cumartesi günü MasterChef, Gönül Dağı, Adım Farah, Kırmızı Oda, Güldür Güldür Show gibi farklı kategorideki birçok yapım birinci olmak için yarıştı. Hangi yapımın reyting birincisi olduğu merak ediliyor. İşte, 23 Aralık Cumartesi birinci olan yapım ve reyting sonuçları...
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23 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
GÖNÜL DAĞI - TRT 1
KARDEŞLERİM - ATV
GÖNÜL DAĞI (ÖZET) - TRT 1
GÜLBIN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU
KARDEŞLERİM (ÖZET) - ATV
SHOW ANA HABER
MASTERCHEF TURKİYE ALL STAR - TV8
KANAL D ANA HABER
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW - SHOW TV
MISIR TANRILARI (Y.S) - STAR TV
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23 ARALIK AB REYTİNG SONUÇLARI
GÖNÜL DAĞI - TRT 1
MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR - TV8
GÖNÜL DAĞI (ÖZET) - TRT 1
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW - SHOW TV
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW ÖZET - SHOW TV
KARDEŞLERIM - ATV
GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU
KANAL D ANA HABER
SHOW ANA HABER
MASTERCHEF TURKİYE ALL STAR ÖZET - TV8
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