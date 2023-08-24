Gözler güncel reyting sonuçlarında! 23 Ağustos AB ve total reyting sıralaması
23 Ağustos reyting sonuçları dün yani Çarşamba günü ekrana gelen yapımların ardından medya gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. MasterChef All Star ve Güldür Güldür Show gibi yapımlar reytinglerde zirveyi zorladı. İşte AB ve total 23 Ağustos reyting sonuçları...
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23 Ağustos gününe ait reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Hemen belirtelim ki MasterChef All Star ve Güldür Güldür Show gibi yapımlar reytinglerde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.
İşte 23 Ağustos reyting sonuçları:
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23 AĞUSTOS TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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23 AĞUSTOS AB REYTİNG SONUÇLARI
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