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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI 23 Ağustos | Total ve AB reyting sıralaması: MasterChef All Star ve Güldür Güldür Show

        Gözler güncel reyting sonuçlarında! 23 Ağustos AB ve total reyting sıralaması

        23 Ağustos reyting sonuçları dün yani Çarşamba günü ekrana gelen yapımların ardından medya gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. MasterChef All Star ve Güldür Güldür Show gibi yapımlar reytinglerde zirveyi zorladı. İşte AB ve total 23 Ağustos reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 08:00 Güncelleme: 24.08.2023 - 08:00
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        • 1

          23 Ağustos gününe ait reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Hemen belirtelim ki MasterChef All Star ve Güldür Güldür Show gibi yapımlar reytinglerde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.

          İşte 23 Ağustos reyting sonuçları:

        • 2

          23 AĞUSTOS TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        • 3

          23 AĞUSTOS AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

        BURÇLAR

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        Terazi
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        Yay
        Oğlak
        Oğlak
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