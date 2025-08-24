Reyting sonuçları 23 Ağustos 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi belli oldu
23 Ağustos Cumartesi günü yayınlanan yapımların reyting sonuçları merak ediliyor. Dünün ve AB ve Total sıralaması televizyonda hangi içeriklerin daha fazla ilgi gördüğünü gösteriyor. Bu veriler, izleyicilerin içerik tercihlerinin bir göstergesi olma özelliği taşırken, aynı zamanda yapımcılar ve kanalların içerik stratejilerini şekillendirmelerine yardımcı oluyor. Peki, dün en çok hangi yapım izlendi? İşte 23 Ağustos 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...
Her gün bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. ABC, AB ve Total kategorilerinin reyting listeleri; dizi, film, yarışma, gündüz kuşağı programı, haber bülteni gibi farklı içerik türlerinin performansını gözler önüne seriyor. Bu veriler aracılığıyla televizyon ekranlarında en fazla ilgi gören yapımlar öğreniliyor. Böylece yapımcılar ve televizyon kanalları içerik stratejilerini şekillendirebiliyor. Peki, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok ne izlendi? İşte 23 Ağustos 2025 reyting sonuçları...
23 AĞUSTOS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
23 Ağustos Cumartesi günü TRT 1’de FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Türkiye-İspanya maçı heyecanı yaşandı.
Akşam kuşağında Kanal D’de Hep Yek: Düğün, TRT 1’de Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya, Star TV’de Borderlands, ATV’de Sonsuz Fırtına, Now TV’de Müstakbel Damat filmleri yayınlandı.
Show TV’de Güldür Güldür Show programı tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkarken TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara geldi.
23 Ağustos 2025 reyting sonuçları açıklandı. Total’de 1. sırada TV8’de izleyici ile buluşan “MasterChef Türkiye”, 2. sırada “NOW Ana Haber Hafta Sonu”, 3. sırada ise Show TV’de yayınlanan “Güldür Güldür Show” tekrar bölümü yer aldı.
AB’de 1. sırada “MasterChef Türkiye”, 2. sırada “Türkiye-İspanya FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası Karşılaşması”, 3. sırada ise “Güldür Güldür Show” tekrar bölümü yer aldı.
23 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
MasterChef Türkiye - TV8
Now Ana Haber Hafta Sonu - NOW
Güldür Güldür Show (Tkr) - SHOW TV
Show Ana Haber - SHOW TV
Kuma - Kanal 7
Sonsuz Fırtına (Y.S) - ATV
Hep Yek Düğün (T.S) - Kanal D
Mustakbel Damat (T.S) - NOW
Cin Seddi (Y.S) - ATV
Kanal D Ana Haber - Kanal D
23 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
MasterChef Türkiye - TV8
Türkiye-İspanya FIVB Kadınlar Voleybol Karşılaşması - TRT 1
Güldür Güldür Show (Tkr) - SHOW TV
Now Ana Haber Hafta Sonu - NOW
Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3 (Y.S) - TRT 1
Show Ana Haber - SHOW TV
Katakulli Tuzak (T.S) - Kanal D
MasterChef Türkiye Özet - TV8
Şansımı Seveyim (T.S) - ATV
Cin Seddi (Y.S) - ATV
