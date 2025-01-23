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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 22 Ocak 2025 listesi: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi olan yapım belli oldu

        Reyting sonuçları 22 Ocak 2025: İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım

        Bolu Kartalkaya otel yangını sonrası 1 günlük milli yas ilan edildi ve dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Dün akşam televizyon ekranlarında Sandık Kokusu, Annem Ankara, Sahipsizler, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... dizileri tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Survivor da yeni bölümüyle ekrana gelmedi. TRT 1'de ise UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı futbolseverlerle buluştu. Peki dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu? İşte, 22 Ocak 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 07:37 Güncelleme: 23.01.2025 - 10:12
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        • 1

          Her gün kanallarda birçok dizi, film ve program yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Ancak Bolu Kartalkaya otel yangını sonrası ilan edilen 1 günlük milli yas nedeniyle dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Dün akşam Sandık Kokusu, Annem Ankara, Sahipsizler, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... dizileri tekrar bölümleriyle yayınlandı. TRT 1’de ise Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı vardı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte dünün AB ve Total reyting sıralaması ile 22 Ocak 2025 reyting sonuçları…

        • 2

          22 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          22 Ocak 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonr açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

        • 3

          22 OCAK 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

        • 4

          22 OCAK 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        • 5
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