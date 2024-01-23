Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! 22 Ocak reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
22 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sonuçları sıralamasında birinci olmak için yarıştı. Kızıl Goncalar, Ömer, Safir ve Selahaddin Eyyubi yapımları zirvenin sahibi olmak için mücadele verdi. İşte, 22 Ocak dünün reyting sonuçları...
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Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapımın ilk sırada yer aldığı televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 22 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelen; Kızıl Goncalar, Ömer, Safir ve Selahaddin Eyyubi yapımları Total ve AB reyting sıralamasında zirvede yer almak için mücadele verdi. İşte 22 Ocak Pazartesi dünün reyting sonuçları sıralaması ile ilk sırada yer alan yapım...
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DÜNÜN TOTAL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
22 Ocak Pazartesi gününe ilişkin Total ve AB reyting sonuçları sıralaması henüz yayınlanmadı.
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GEÇTİĞİMİZ HAFTA 15 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
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