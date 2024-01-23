Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapımın ilk sırada yer aldığı televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 22 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelen; Kızıl Goncalar, Ömer, Safir ve Selahaddin Eyyubi yapımları Total ve AB reyting sıralamasında zirvede yer almak için mücadele verdi. İşte 22 Ocak Pazartesi dünün reyting sonuçları sıralaması ile ilk sırada yer alan yapım...