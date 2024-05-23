Televizyondaki yapımların nabzını tutmak isteyenler reyting sonuçlarını araştırıyor. Her sabah bir önceki günün izlenme programlarının belirlendiği reyting sonuçları AB ve total kategorilerinde ölçülüyor. İzlediği dizi, program ve ana haberlerin kaçıncı sırada olduğunu öğrenmek isteyenler için dünün reytig sonuçları sıralamasını haberimizde derledik. İşte, 22 Mayıs 2024 Çarşamba reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...