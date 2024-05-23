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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları açıklandı! 22 Mayıs 2024 dünün AB ve total reyting sıralaması: Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Şahane Hayatım

        Reyting sonuçları ile dün en çok izlenen yapımlar: 22 Mayıs AB ve total reyting sıralaması

        Dünün reyting sonuçları, 22 Mayıs 2024 Çarşamba günü ekranlara gelen yapımlar arasından belirleniyor. Televizyon ekranlarında dün akşam kuşağında Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Şahane Hayatım, Taş Kağıt Makas ve Survivor All Star reytinglerde zirve için mücadele etti. İşte, 22 Mayıs 2024 Çarşamba dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 08:26 Güncelleme: 23.05.2024 - 10:42
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          Televizyondaki yapımların nabzını tutmak isteyenler reyting sonuçlarını araştırıyor. Her sabah bir önceki günün izlenme programlarının belirlendiği reyting sonuçları AB ve total kategorilerinde ölçülüyor. İzlediği dizi, program ve ana haberlerin kaçıncı sırada olduğunu öğrenmek isteyenler için dünün reytig sonuçları sıralamasını haberimizde derledik. İşte, 22 Mayıs 2024 Çarşamba reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...

        • 2

          22 MAYIS 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          1- Kuruluş Osman - ATV

          2- Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

          3- Survivor All Star - TV8

          4- Sandık Kokusu - SHOW TV

          5- Taş Kağıt Makas - Kanal D

          6- Şahane Hayatım - NOW

          7- Kuruluş Osman (Özet) - ATV

          8- Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - FOX

          9- Esra Erol'da - ATV

          10- SHOW Ana Haber - SHOW TV

        • 3

          22 MAYIS 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

          1- Kuruluş Osman - ATV

          2- Sandık Kokusu - SHOW TV

          3- Taş Kağıt Makas - Kanal D

          4- Survivor All Star - TV8

          5- Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - FOX

          6- Taş Kağıt Makas (Özet) - Kanal D

          7- Atalanta-Bayer Leverkusen UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması - TV8,5

          8- Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

          9- Şahane Hayatım - NOW

          10- Sandık Kokusu (Özet) - SHOW TV

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