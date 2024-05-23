Reyting sonuçları ile dün en çok izlenen yapımlar: 22 Mayıs AB ve total reyting sıralaması
Dünün reyting sonuçları, 22 Mayıs 2024 Çarşamba günü ekranlara gelen yapımlar arasından belirleniyor. Televizyon ekranlarında dün akşam kuşağında Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Şahane Hayatım, Taş Kağıt Makas ve Survivor All Star reytinglerde zirve için mücadele etti. İşte, 22 Mayıs 2024 Çarşamba dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması...
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Televizyondaki yapımların nabzını tutmak isteyenler reyting sonuçlarını araştırıyor. Her sabah bir önceki günün izlenme programlarının belirlendiği reyting sonuçları AB ve total kategorilerinde ölçülüyor. İzlediği dizi, program ve ana haberlerin kaçıncı sırada olduğunu öğrenmek isteyenler için dünün reytig sonuçları sıralamasını haberimizde derledik. İşte, 22 Mayıs 2024 Çarşamba reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...
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22 MAYIS 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1- Kuruluş Osman - ATV
2- Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
3- Survivor All Star - TV8
4- Sandık Kokusu - SHOW TV
5- Taş Kağıt Makas - Kanal D
6- Şahane Hayatım - NOW
7- Kuruluş Osman (Özet) - ATV
8- Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - FOX
9- Esra Erol'da - ATV
10- SHOW Ana Haber - SHOW TV
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22 MAYIS 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI
1- Kuruluş Osman - ATV
2- Sandık Kokusu - SHOW TV
3- Taş Kağıt Makas - Kanal D
4- Survivor All Star - TV8
5- Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - FOX
6- Taş Kağıt Makas (Özet) - Kanal D
7- Atalanta-Bayer Leverkusen UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması - TV8,5
8- Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
9- Şahane Hayatım - NOW
10- Sandık Kokusu (Özet) - SHOW TV
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