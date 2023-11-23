Dünün reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Total, AB ve ABC reyting sıralamalarına göre her hafta ilk sırada yer alan yapım değişiyor. Benim Güzel Ailem, Dilek Taşı, Kuruluş Osman, Şahane Hayatım ve MasterChef Türkiye yapımları 22 Kasım Çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekran karşısına geçti. İşte, 22 Kasım 2023 dünün reyting sonuçları hakkında merak edilenler...