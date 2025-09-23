Dünün reyting sonuçları sıralaması ile kim birinci oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. 22 Eylül Pazartesi günü yayınlanan programlar, diziler, haber bültenleri ve yarışmalar ABC1, AB ve Total sıralamasında zirveye yerleşmek için yarıştı. Dün akşam Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle; Veliaht, Çarpıntı, Aşk ve Gözyaşı, Kıskanmak dizileri ise tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. Peki, dünün ABC1, AB ve Total sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 22 Eylül 2025 reyting sonuçları…