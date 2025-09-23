Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 22 Eylül 2025: Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, MasterChef Türkiye... ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları açıklandı! İşte 22 Eylül 2025 ABC1, AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi

        Dünün reyting sonuçları açıklandı mı sorusu medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'de Veliaht, Star TV'de Çarpıntı, ATV'de Aşk ve Gözyaşı ve Now TV'de Kıskanmak dizilerinin tekrar bölümleri yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler ABC1, AB ve Total reyting sıralamasına çevrildi. Peki, 22 Eylül 2025 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting birincisi kim oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 10:22 Güncelleme: 23.09.2025 - 10:22
        • 1

          Dünün reyting sonuçları sıralaması ile kim birinci oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. 22 Eylül Pazartesi günü yayınlanan programlar, diziler, haber bültenleri ve yarışmalar ABC1, AB ve Total sıralamasında zirveye yerleşmek için yarıştı. Dün akşam Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle; Veliaht, Çarpıntı, Aşk ve Gözyaşı, Kıskanmak dizileri ise tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. Peki, dünün ABC1, AB ve Total sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 22 Eylül 2025 reyting sonuçları…

        • 2

          22 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Dün yayınlanan yapımların reyting sonuçları açıklandı.

          İşte 22 Eylül 2025 Pazartesi ABC1, AB ve Total reyting sıralaması;

        • 3

          22 EYLÜL 2025 PAZARTESİ ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

          Uzak Şehir – Kanal D

          Uzak Şehir (Özet) – Kanal D

          Cennetin Çocukları – TRT 1

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Esra Erol’da – ATV

          Masterchef Türkiye – TV8

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

          Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now

          Cennetin Çocukları (Özet) – TRT 1

          ATV Ana Haber – ATV

        • 4

          22 EYLÜL 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

          Uzak Şehir – Kanal D

          Uzak Şehir (Özet) – Kanal D

          Cennetin Çocukları – TRT 1

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Masterchef Türkiye – TV8

          Esra Erol’da – ATV

          Show Ana Haber – Show TV

          Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

          ATV Ana Haber – ATV

        • 5

          22 EYLÜL 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Uzak Şehir – Kanal D

          Uzak Şehir (Özet) – Kanal D

          Cennetin Çocukları – TRT 1

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Esra Erol’da – ATV

          Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now

          ATV Ana Haber – ATV

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

          Masterchef Türkiye – TV8

          Show Ana Haber – Show TV

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
