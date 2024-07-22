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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 21 Temmuz 2024: Pazar günü en çok ne izlendi, hangi yapım total ve AB reyting birincisi oldu?

        21 Temmuz 2024 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Dün en çok ne izlendi?

        Her gün televizyonda onlarca yapım seyirci ile buluşuyor. Ancak aralarından sadece bazıları reyting listesine girmeyi başaracak kadar izleniyor. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 21 Temmuz 2024 Pazar AB ve total reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 08:11 Güncelleme: 22.07.2024 - 11:00
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        • 1

          Her gün farklı kategorideki onlarca yapım seyirci ile buluşuyor; bu nedenle televizyonda reyting rekabeti tüm hızıyla sürüyor. Reyting sonuçları, her sabah açıklanıyor ve en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 21 Temmuz 2024 Pazar gününe dair AB ve total reyting sıralamasına dair detaylar...

        • 2

          21 TEMMUZ PAZAR TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          MasterChef Türkiye - TV 8

          Kim Milyoner Olmak İster - ATV

          Namuslu - SHOW TV

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          Hız Tuzağı TRT 1

          Nasipse Olur - SHOW TV

          Logan - NOW

          Labirent Ölümcül Kaçış - TRT 1

          KANAL D Ana Haber

          SHOW TV Ana Haber

        • 3

          21 TEMMUZ PAZAR AB REYTİNG SONUÇLARI

          MasterChef Türkiye - TV 8

          Kim Milyoner Olmak İster - ATV

          Labirent Ölümcül Kaçış - TRT 1

          Hız Tuzağı TRT 1

          Namuslu - SHOW TV

          Nasipse Olur - SHOW TV

          Logan - NOW

          NOW Ana Haber Hafta Sonu

          Kim Milyoner Olmak İster Özel - ATV

          KANAL D Ana Haber

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