21 Temmuz 2024 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Dün en çok ne izlendi?
Her gün televizyonda onlarca yapım seyirci ile buluşuyor. Ancak aralarından sadece bazıları reyting listesine girmeyi başaracak kadar izleniyor. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 21 Temmuz 2024 Pazar AB ve total reyting sonuçları...
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Her gün farklı kategorideki onlarca yapım seyirci ile buluşuyor; bu nedenle televizyonda reyting rekabeti tüm hızıyla sürüyor. Reyting sonuçları, her sabah açıklanıyor ve en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 21 Temmuz 2024 Pazar gününe dair AB ve total reyting sıralamasına dair detaylar...
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21 TEMMUZ PAZAR TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
MasterChef Türkiye - TV 8
Kim Milyoner Olmak İster - ATV
Namuslu - SHOW TV
NOW Ana Haber Hafta Sonu
Hız Tuzağı TRT 1
Nasipse Olur - SHOW TV
Logan - NOW
Labirent Ölümcül Kaçış - TRT 1
KANAL D Ana Haber
SHOW TV Ana Haber
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21 TEMMUZ PAZAR AB REYTİNG SONUÇLARI
MasterChef Türkiye - TV 8
Kim Milyoner Olmak İster - ATV
Labirent Ölümcül Kaçış - TRT 1
Hız Tuzağı TRT 1
Namuslu - SHOW TV
Nasipse Olur - SHOW TV
Logan - NOW
NOW Ana Haber Hafta Sonu
Kim Milyoner Olmak İster Özel - ATV
KANAL D Ana Haber
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