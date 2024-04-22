Reyting sonuçları açıklanıyor... 21 Nisan Pazar AB ve total reyting sıralaması
Reyting sonuçları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Reytinglerde rekabet devam ederken dün akşam ekranlarda Kirli Sepeti, Teşkilat, Yargı ve Survivor All Star yeni bölümleriyle yayınlandı. İşte, 21 Nisan 2024 Pazar AB ve total reyting sonuçları...
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Dün gündüz ve akşam kuşağında birçok yapım seyircileri ile buluştu. İzleyiciler dizi, program ve ana haberin reytinglerdeki konumunu merak edenler için AB ve total reyting sıralamasını haberimizde bir araya getirdik. Peki, dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte, 21 Nisan 2024 Pazar gününe ait reyting sonuçları hakkında bilgiler...
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21 NİSAN 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Düne ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 21 Nisan Pazar gününe ilişkin AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.
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21 NİSAN 2024 PAZAR AB REYTİNG SONUÇLARI
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