Dün gündüz ve akşam kuşağında birçok yapım seyircileri ile buluştu. İzleyiciler dizi, program ve ana haberin reytinglerdeki konumunu merak edenler için AB ve total reyting sıralamasını haberimizde bir araya getirdik. Peki, dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte, 21 Nisan 2024 Pazar gününe ait reyting sonuçları hakkında bilgiler...