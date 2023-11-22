21 Kasım reyting sonuçları Salı günü yayınlanan yapımların ardından özellikle televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz Salı akşamı ekrana gelen Aile, Yabani ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımlar reyting zirve yarışında birbirlerini zorladı. Peki, hangi yapım AB ve total reyting sıralamasında kaçıncı oldu?

İşte 21 Kasım reyting sonuçları AB ve total sıralama: