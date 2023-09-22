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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI| 21 Eylül reyting sonuçları AB ve total sıralama: Aldatmak, Dilek Taşı ve MasterChef All Star

        Reytinglerde sonuç heyecanı! 21 Eylül reyting sonuçları AB ve total sıralama

        21 Eylül reyting sonuçları geçtiğimiz gün yani Perşembe günü ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından heyecanla takip ediliyor. Özellikle dün ekrana gelen Aldatmak, Dilek Taşı ve MasterChef All Star gibi yapımlar zirve yarışında birbirini zorladı. İşte 21 Eylül reyting sonuçları AB ve total sıralama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 09:10 Güncelleme: 22.09.2023 - 09:10
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        • 1

          21 Eylül reyting sonuçları geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Özellikle geçtiğimiz gün ekrana gelen Aldatmak, Dilek Taşı ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde ilk sıralarda yer alıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

          21 Eylül reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

        • 2

          21 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        • 3

          21 EYLÜL AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
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        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
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