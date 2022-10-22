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Reyting sonuçları 21 Ekim 2022: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı ve reyting birincisi kim oldu?

21 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı?

Televizyon izleyicileri, 21 Ekim 2022 Cuma gününe ilişkin reyting sonuçlarını takip ediyor. Birçok televizyon kanalında çeşitli programlar, diziler ve filmler yayınlandı. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibi belli oluyor. Dün akşamın reyting sonuçları ile ilgili merak edilenlere haberimizde yer verdik.

Giriş: 22.10.2022 - 08:43 | Güncelleme: ABONE OL

  • Reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Show TV, Kanal D, TV8, TRT 1, ATV, Star TV, FOX TV ve diğer tv kanallarında çeşitli programlar, filmler ve diziler ekranlara geldi. Durum böyle olunca da 21 Ekim 2022 reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Bilindiği gibi, Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibi belli oluyor. Peki, dün gecenin galibi kim oldu? 21 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

  • 21 EKİM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    21 Ekim 2022 cuma gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Güncel reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

  • GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

    TOTAL'DE İLK 10 PROGRAM

    1- Yalı Çapkını (Star TV)

    2- Esra Erol'da (ATV)

    3- Müge Anlı ile Tatlı Sert

    4- Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

    5- Yalı Çapkını Özet (Star TV)

    6- ATV Ana Haber (ATV)

    7- Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Mevlid Kandili Özel (ATV)

    8- MasterChef Türkiye (TV8)

    9- İyilik (FOX)

    10- Hz. Muhammed Allah'ın Elçisi (ATV)

     

  • AB'DE İLK 10 PROGRAM

    1- Yalı Çapkını (Star TV)

    2- Müge Anlı ile Tatlı Sert

    3- Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

    4- Yalı Çapkını Özet (Star TV)

    5- MasterChef Türkiye (TV8)

    6- Esra Erol'da (ATV)

    7- Kasaba Doktoru (TRT1)

    8- Güldür Güldür Show Tekrar (SHOW TV)

    9- Hz. Muhammed Allah'ın Elçisi (ATV)

    10- ATV Ana Haber (ATV)

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