Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI 21 ARALIK | Perşembe akşamları reyting mücadelesinde yeni rakip: Arak!

        Reyting yarışında yeni rakip: Arak! İşte 21 Aralık reyting sonuçları

        Reyting sonuçları 21 Aralık Perşembe günü ekrana gelen yapımlar sonrasında televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Show TV'nin yeni dizisi Arak, ilk bölümüyle perşembe günlerinin reyting yarışında yerini aldı. İşte 21 Aralık reyting sonuçları AB ve total sıralama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 08:47 Güncelleme: 22.12.2023 - 08:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Reyting sonuçları 21 Aralık Perşembe günü sonuçları geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Show TV'nin yeni dizisi Arak ilk bölümüyle reyting yarışına hızlı bir giriş yaparken Aldatmak, Sakla Beni ve MasterChef All Star yarışta öne çıkan diğer yapımlar arasında yerini aldı.

          21 Aralık reyting sonuçları AB ve total sıralama:

        • 2

          21 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        • 3

          21 ARALIK AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        32 ilde DEAŞ operasyonu: 304 gözaltı
        32 ilde DEAŞ operasyonu: 304 gözaltı
        Gözde 29 yaşındaydı! Kanlı buluşma!
        Gözde 29 yaşındaydı! Kanlı buluşma!
        Beşiktaş'ta Çalımbay dönemi sona erdi
        Beşiktaş'ta Çalımbay dönemi sona erdi
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        "Kadro dışı olmaması gerekiyordu"
        "Kadro dışı olmaması gerekiyordu"
        Beş yıl prim desteği
        Beş yıl prim desteği
        Sultangazi'de otomatik silahlı dehşet: 1 ölü
        Sultangazi'de otomatik silahlı dehşet: 1 ölü
        Fred, PFDK'ya sevk edildi
        Fred, PFDK'ya sevk edildi
        CHP'nin 9 kentteki belediye başkan adayları belli oldu
        CHP'nin 9 kentteki belediye başkan adayları belli oldu
        TIR'la çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
        TIR'la çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        HSK Mazeret Kararnamesi tamamlandı
        HSK Mazeret Kararnamesi tamamlandı
        Beşiktaş eriyor!
        Beşiktaş eriyor!
        Resesyon tehlikesi doğdu mu?
        Resesyon tehlikesi doğdu mu?
        Habertürk Anasayfa