Reyting sonuçları 21 Aralık Perşembe günü sonuçları geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Show TV'nin yeni dizisi Arak ilk bölümüyle reyting yarışına hızlı bir giriş yaparken Aldatmak, Sakla Beni ve MasterChef All Star yarışta öne çıkan diğer yapımlar arasında yerini aldı.

21 Aralık reyting sonuçları AB ve total sıralama: