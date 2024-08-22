Reyting sonuçları 21 Ağustos 2024 Çarşamba: AB ve Total sıralaması ile dün en çok hangi yapım izlendi, kim birinci oldu?
Dünün reyting sonuçları ile 21 Ağustos Çarşamba günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi, Kibar Feyzo, Tam Gaz, Güldür Güldür Show, Tam Kafadan Karavana ve MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekranlara geldi. Öte yandan Young Boys-Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Karşılaşması TRT 1 üzerinden futbolseverlerle buluştu. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 21 Ağustos 2024 dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
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Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Yapımların reyting tablosunda kaçıncı sırada olduğu medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. AB ve Total reyting sonuçları sıralaması ile 21 Ağustos Çarşamba günü hangi yapım zirveye adını yazdırdı sorusu yanıt buluyor. İşte, 21 Ağustos 2024 dünün reyting sonuçları tablosu...
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21 AĞUSTOS 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
21 Ağustos 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
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21 AĞUSTOS 2024 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI
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21 AĞUSTOS 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
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