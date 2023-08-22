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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI 21 Ağustos 2023: Dünün reyting sonuçları ile hangi dizi reyting sonuçları sıralamasında birinci oldu?

        Reyting sonuçları açıklanıyor! 22 Ağustos dünün reyting sıralaması ile hangi dizi birinci oldu?

        Dünün reyting sonuçları, Total ve AB sıralamasına göre belirleniyor. 21 Ağustos Salı akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sonuçları sıralamasında birinci olmak için yarıştı. TRT 1 ekranlarıda Hay Sultan, FOX TV'de Ruhun Duymaz, Kanal D'de Veda Mektubu ve TRT 1'de ise Kızılelma yapımları ekrana geldi. İşte,  21 Ağustos 2023 dünün reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 08:19
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        • 1

          Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapımın zirvede sıraya yer aldığı televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 21 Ağustos Pazartesi akşamı ekrana gelen; Hay Sultan, Ruhun Duymaz, Veda Mektubu ve Kızılelma dizileri Total ve AB reyting sıralamasında zirvede yer almak için mücadele verdi. İşte 21 Ağustos 2023 Pazartesi dünün reyting sonuçları sıralaması ile ilk sırada yer alan yapım...

        • 2

          DÜNÜN TOTAL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          21 Ağustos Pazartesi dünün Total ve AB reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

        • 3

          GEÇTİĞİMİZ HAFTA 14 AĞUSTOS TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Geçtiğimiz hafta reyting sonuçlarına göre 1. sırada MasterChef Türkiye, 2. sırada FOX Ana Haber ve 3. sırada Ruhun Duymaz yer aldı.

        • 4

          AB reyting sıralamasında ise 1. sırada MasterChef Türkiye, 2. sırada FOX Ana Haber ve 3. sırada Güldür Güldür Show Tekrar yer aldı.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci

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