Reyting sonuçları 20 Şubat 2025: İşte Total ve AB sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım
Her gün bir önceki güne ait AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar ekranlara geldi. Siyah Kalp, İnci Taneleri, Başka Bir Gün, Hudutsuz Sevda, Survivor yapımlarının yeni bölümleri yayınlandı. Galatasaray AZ Alkmaar maçı ve Anderlecht Fenerbahçe maçı ise futbolseverlere heyecan dolu dakikalar yaşattı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte 20 Şubat 2025 Reyting sonuçları ile Total ve AB sıralamasında birinci olan yapım…
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20 Şubat Perşembe akşamı Show TV’de Siyah Kalp, Kanal D’de İnci Taneleri, ATV’de Başka Bir Gün, Now TV’de Hudutsuz Sevda, TV8’de Survivor, TRT 1’de Galatasaray AZ Alkmaar maçı ve Anderlecht Fenerbahçe maçı yayınlandı. Star TV’de ise Kral Kaybederse dizisinin tekrar bölümü ekrana geldi. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 20 Şubat 2025 Reyting sonuçları sıralaması…
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20 ŞUBAT 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
20 Şubat 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
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20 ŞUBAT 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI
1 Galatasaray-Az Alkmaar UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması TRT 1
2 Anderlecht-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması TRT 1
3 UEFA Şampiyonlar Ligi Özetleri (TKR) TRT 1
4 İnci Taneleri KANAL D
5 Başka Bir Gün ATV
6 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
7 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
8 Esra Erol'da ATV
9 İnci Taneleri (Özet) KANAL D
10 Show Ana Haber SHOW TV
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20 ŞUBAT 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 Galatasaray-Az Alkmaar UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması TRT 1
2 Anderlecht-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması TRT 1
3 Esra Erol'da ATV
4 Hudutsuz Sevda NOW
5 UEFA Şampiyonlar Ligi Özetleri (TKR) TRT 1
6 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
7 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
8 Atv Ana Haber ATV
9 İnci Taneleri KANAL D
10 Show Ana Haber SHOW TV
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