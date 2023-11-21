REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI 20 Kasım 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI 20 Kasım 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

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Dünün reyting sonuçları açıklandı. 20 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sıralamasında birinci sırada yer almak için yarıştı. TRT 1'de Selahaddin Eyyubi, ATV'de Safir, Kanal D'de Arka Sokaklar, FOX TV'de Bambaşka biri ve Star TV'de Ömer dizileri ve MasterCehf All Star yarışma programı yayınlandı. İşte 20 Kasım 2023 dünün reyting sonuçları Total ve AB sıralaması...

20 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

20 Kasım Pazartesi günü ekrana gelen yapımların Total ve AB reyting sonuçları sıralaması açıklandı.

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

1- Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

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2- Esra Erol'da

3- Ömer

AB REYTİNG SIRALAMASI

1- Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

2- Ömer

3- MasterChef Türkiye All Star

GEÇTİĞİMİZ HAFTA 13 KASIM REYTİNG SONUÇLARI

Total ve AB 13 Kasım dünün reyting sonuçları açıklandı.

Total reyting sıralamasına göre 1. sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 2. sırada Ömer ve 3. sırada ise Esra Erol'da yer aldı.

AB reyting sonuçlarına göre ilk sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, ikinci sırada Ömer ve üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye All Star yer aldı.

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