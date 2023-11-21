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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI 20 Kasım 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

        Reyting sonuçları açıklandı! 20 Kasım dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

        Dünün reyting sonuçları, bir önceki günün Total ve AB sıralamasına göre belirlendi. 20 Kasım Pazartesi akşamı; Arka Sokaklar, Bambaşka Biri, Ömer, Safir ve Selahaddin Eyyubi yapımları ekrana geldi. İşte, 20 Kasım 2023 dünün reyting sonuçları hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 10:30 Güncelleme: 21.11.2023 - 10:30
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        Reyting sonuçları açıklandı!
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        Dünün reyting sonuçları açıklandı. 20 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sıralamasında birinci sırada yer almak için yarıştı. TRT 1'de Selahaddin Eyyubi, ATV'de Safir, Kanal D'de Arka Sokaklar, FOX TV'de Bambaşka biri ve Star TV'de Ömer dizileri ve MasterCehf All Star yarışma programı yayınlandı. İşte 20 Kasım 2023 dünün reyting sonuçları Total ve AB sıralaması...

        20 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        20 Kasım Pazartesi günü ekrana gelen yapımların Total ve AB reyting sonuçları sıralaması açıklandı.

        TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        1- Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

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        2- Esra Erol'da

        3- Ömer

        AB REYTİNG SIRALAMASI

        1- Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

        2- Ömer

        3- MasterChef Türkiye All Star

        GEÇTİĞİMİZ HAFTA 13 KASIM REYTİNG SONUÇLARI

        Total ve AB 13 Kasım dünün reyting sonuçları açıklandı.

        Total reyting sıralamasına göre 1. sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 2. sırada Ömer ve 3. sırada ise Esra Erol'da yer aldı.

        AB reyting sonuçlarına göre ilk sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, ikinci sırada Ömer ve üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye All Star yer aldı.

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        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci

        BURÇLAR

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        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
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        Yay
        Oğlak
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