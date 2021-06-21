REYTİNG SONUÇLARI 20 Haziran AB ve total sıralama tablosu Çarşamba günü ekrana gelen yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

Ancak henüz 20 Haziran Pazar gününe ait reyting sonuçları belli olmadı. İşte bir önceki pazar gününe ait 13 Haziran reyting sonuçları...