20 Eylül Cumartesi akşamı TRT 1’de Gönül Dağı ve ATV’de Can Borcu dizileri ile TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV’de Veliaht, Kanal D’de Arka Sokaklar ve Now TV’de Kıskanmak dizilerinin tekrar bölümleri ekranlara geldi. Star TV’de ise Hareket Sekiz filmi yayınlandı. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 20 Eylül 2025 reyting sonuçları sıralaması…