        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 20 EYLÜL 2025: Gönül Dağı, Can Borcu, MasterChef Türkiye... İşte Total ve AB sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi olan yapım!

        Reyting sonuçları 20 Eylül 2025: Total ve AB sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım belli oldu

        Her gün bir önceki güne ait AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden güzel yapımlar izleyici karşısına çıktı. Akşam kuşağında Gönül Dağı ve Can Borcu dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Veliaht, Arka Sokaklar ve Kıskanmak dizilerinin tekrar bölümü yayınlanırken; Hareket Sekiz filmi sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 20 Eylül 2025 reyting sonuçları ile Total ve AB'de birinci olan yapım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2025 - 08:21 Güncelleme: 21.09.2025 - 11:44
        • 1

          20 Eylül Cumartesi akşamı TRT 1’de Gönül Dağı ve ATV’de Can Borcu dizileri ile TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV’de Veliaht, Kanal D’de Arka Sokaklar ve Now TV’de Kıskanmak dizilerinin tekrar bölümleri ekranlara geldi. Star TV’de ise Hareket Sekiz filmi yayınlandı. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 20 Eylül 2025 reyting sonuçları sıralaması…

        • 2

          20 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          20 Eylül 2025 reyting sonuçları açıklandı.

          Total’de 1. sırada TRT 1’de izleyici ile buluşan “Gönül Dağı”, 2. sırada ATV’de ekranlara gelen “Can Borcu” , 3. sırada ise TV8’de yayınlanan “MasterChef Türkiye” yer aldı.

          AB’de 1. sırada “Gönül Dağı”, 2. sırada “MasterChef Türkiye”, 3. sırada ise “Veliaht” tekrar bölümü yer aldı.

          Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          20 EYLÜL 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

          Gönül Dağı – TRT 1

          MasterChef Türkiye – TV8

          Veliaht (Tekrar) – Show TV

          Show Ana Haber – Show TV

          Gönül Dağı (Özet) – TRT 1

          Can Borcu – ATV

          MasterChef Türkiye (Özet) – TV8

          Ozan Gündoğdu Now Ana Haber Hafta Sonu – NOW

          Hareket Sekiz (Türk Sineması) – Star

        • 4

          20 EYLÜL 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Gönül Dağı – TRT 1

          Can Borcu – ATV

          MasterChef Türkiye – TV8

          Gönül Dağı (Özet) – TRT 1

          Ozan Gündoğdu Now Ana Haber Hafta Sonu – NOW

          Show Ana Haber – Show TV

          Veliaht (Tekrar) – Show TV

          Kuma – Kanal 7

          Arka Sokaklar (Tekrar) – Kanal D

          Kıskanmak (Tekrar) – NOW

        • 5
