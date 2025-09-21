Reyting sonuçları 20 Eylül 2025: Total ve AB sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım belli oldu
Her gün bir önceki güne ait AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden güzel yapımlar izleyici karşısına çıktı. Akşam kuşağında Gönül Dağı ve Can Borcu dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Veliaht, Arka Sokaklar ve Kıskanmak dizilerinin tekrar bölümü yayınlanırken; Hareket Sekiz filmi sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 20 Eylül 2025 reyting sonuçları ile Total ve AB'de birinci olan yapım...
20 Eylül Cumartesi akşamı TRT 1’de Gönül Dağı ve ATV’de Can Borcu dizileri ile TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV’de Veliaht, Kanal D’de Arka Sokaklar ve Now TV’de Kıskanmak dizilerinin tekrar bölümleri ekranlara geldi. Star TV’de ise Hareket Sekiz filmi yayınlandı. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 20 Eylül 2025 reyting sonuçları sıralaması…
20 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
20 Eylül 2025 reyting sonuçları açıklandı.
Total’de 1. sırada TRT 1’de izleyici ile buluşan “Gönül Dağı”, 2. sırada ATV’de ekranlara gelen “Can Borcu” , 3. sırada ise TV8’de yayınlanan “MasterChef Türkiye” yer aldı.
AB’de 1. sırada “Gönül Dağı”, 2. sırada “MasterChef Türkiye”, 3. sırada ise “Veliaht” tekrar bölümü yer aldı.
Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
20 EYLÜL 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
Gönül Dağı – TRT 1
MasterChef Türkiye – TV8
Veliaht (Tekrar) – Show TV
Show Ana Haber – Show TV
Gönül Dağı (Özet) – TRT 1
Can Borcu – ATV
MasterChef Türkiye (Özet) – TV8
Ozan Gündoğdu Now Ana Haber Hafta Sonu – NOW
Hareket Sekiz (Türk Sineması) – Star
20 EYLÜL 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Gönül Dağı – TRT 1
Can Borcu – ATV
MasterChef Türkiye – TV8
Gönül Dağı (Özet) – TRT 1
Ozan Gündoğdu Now Ana Haber Hafta Sonu – NOW
Show Ana Haber – Show TV
Veliaht (Tekrar) – Show TV
Kuma – Kanal 7
Arka Sokaklar (Tekrar) – Kanal D
Kıskanmak (Tekrar) – NOW
