20 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün ekrana gelen "Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Aldatmak ve Camdaki Kız" gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

20 Ekim reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında güncel listeyi sizlerle paylaşacağız.