Reyting sonuçları açıklandı! İşte 20 Ağustos 2025 ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi
20 Ağustos Çarşamba günü yayınlanan yapımların reyting sonuçları merak ediliyor. Dünün ABC, AB ve Total sıralaması televizyonda hangi içeriklerin daha fazla ilgi gördüğünü gösteriyor. Bu veriler, izleyicilerin içerik tercihlerinin bir göstergesi olma özelliği taşırken, aynı zamanda yapımcılar ve kanalların içerik stratejilerini şekillendirmelerine yardımcı oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte 20 Ağustos 2025 ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...
20 AĞUSTOS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
20 Ağustos Çarşamba günü Show TV’de Öldür Beni Sevgilim, Kanal D’de Thor: Karanlık Dünya, Star TV’de Ejderham ve Ben, ATV’de Mükemmel Aile filmleri yayınlandı.
Now TV’de Yetenek Sizsiniz, TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1’de ise Şampiyonlar Ligi Play Off Karşılaşması Fenerbahçe-Benfica maçı futbolseverlerle buluştu.
20 Ağustos 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün ABC, AB ve Total sıralaması şöyle;
20 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Fenerbahçe - Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması – TRT 1
MasterChef Türkiye – TV8
NOW Ana Haber – NOW
Thor: Karanlık Dünya (Yabancı Sinema) – Kanal D
Kuma – Kanal 7
Yetenek Sizsiniz – NOW
Aşk-ı Memnu (Tekrar) – Kanal D
Gerzek Şaban (Türk Sineması) – Show TV
Show Ana Haber – Show TV
Kanal D Ana Haber – Kanal D
20 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI
Fenerbahçe - Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması – TRT 1
MasterChef Türkiye – TV8
NOW Ana Haber – NOW
Maç Özel – TRT 1
Kanal D Ana Haber – Kanal D
Öldür Beni Sevgilim (Türk Sineması) – Show TV
Show Ana Haber – Show TV
MasterChef Türkiye Özet – TV8
Thor: Karanlık Dünya (Yabancı Sinema) – Kanal D
Gerzek Şaban (Türk Sineması) – Show TV
20 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA ABC REYTİNG SIRALAMASI
Fenerbahçe - Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması – TRT 1
MasterChef Türkiye – TV8
NOW Ana Haber – NOW
Maç Özel – TRT 1
Thor: Karanlık Dünya (Yabancı Sinema) – Kanal D
Öldür Beni Sevgilim (Türk Sineması) – Show TV
Show Ana Haber – Show TV
Kanal D Ana Haber – Kanal D
Aşk-ı Memnu (Tekrar) – Kanal D
MasterChef Türkiye Özet – TV8