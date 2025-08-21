Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 20 AĞUSTOS 2025 | Yetenek Sizsiniz, MasterChef Türkiye, Fenerbahçe-Benfica maçı! ABC, AB, Total sıralamasına göre dün en çok ne izlendi?

        Reyting sonuçları açıklandı! İşte 20 Ağustos 2025 ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi

        20 Ağustos Çarşamba günü yayınlanan yapımların reyting sonuçları merak ediliyor. Dünün ABC, AB ve Total sıralaması televizyonda hangi içeriklerin daha fazla ilgi gördüğünü gösteriyor. Bu veriler, izleyicilerin içerik tercihlerinin bir göstergesi olma özelliği taşırken, aynı zamanda yapımcılar ve kanalların içerik stratejilerini şekillendirmelerine yardımcı oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte 20 Ağustos 2025 ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...

        Giriş: 21.08.2025 - 07:34 Güncelleme: 21.08.2025 - 10:25
        • 1

          Her gün bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. ABC, AB ve Total kategorilerinin reyting listeleri; dizi, film, yarışma, gündüz kuşağı programı, haber bülteni gibi farklı içerik türlerinin performansını gözler önüne seriyor. Bu veriler aracılığıyla televizyon ekranlarında en fazla ilgi gören yapımlar öğreniliyor. Böylece yapımcılar ve televizyon kanalları içerik stratejilerini şekillendirebiliyor. Peki, ABC, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok ne izlendi? İşte 20 Ağustos 2025 reyting sonuçları...

        • 2

          20 AĞUSTOS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          20 Ağustos Çarşamba günü Show TV’de Öldür Beni Sevgilim, Kanal D’de Thor: Karanlık Dünya, Star TV’de Ejderham ve Ben, ATV’de Mükemmel Aile filmleri yayınlandı.

          Now TV’de Yetenek Sizsiniz, TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1’de ise Şampiyonlar Ligi Play Off Karşılaşması Fenerbahçe-Benfica maçı futbolseverlerle buluştu.

          20 Ağustos 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün ABC, AB ve Total sıralaması şöyle;

        • 3

          20 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Fenerbahçe - Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması – TRT 1

          MasterChef Türkiye – TV8

          NOW Ana Haber – NOW

          Thor: Karanlık Dünya (Yabancı Sinema) – Kanal D

          Kuma – Kanal 7

          Yetenek Sizsiniz – NOW

          Aşk-ı Memnu (Tekrar) – Kanal D

          Gerzek Şaban (Türk Sineması) – Show TV

          Show Ana Haber – Show TV

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

        • 4

          20 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

          Fenerbahçe - Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması – TRT 1

          MasterChef Türkiye – TV8

          NOW Ana Haber – NOW

          Maç Özel – TRT 1

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

          Öldür Beni Sevgilim (Türk Sineması) – Show TV

          Show Ana Haber – Show TV

          MasterChef Türkiye Özet – TV8

          Thor: Karanlık Dünya (Yabancı Sinema) – Kanal D

          Gerzek Şaban (Türk Sineması) – Show TV

        • 5

          20 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA ABC REYTİNG SIRALAMASI

          Fenerbahçe - Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması – TRT 1

          MasterChef Türkiye – TV8

          NOW Ana Haber – NOW

          Maç Özel – TRT 1

          Thor: Karanlık Dünya (Yabancı Sinema) – Kanal D

          Öldür Beni Sevgilim (Türk Sineması) – Show TV

          Show Ana Haber – Show TV

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

          Aşk-ı Memnu (Tekrar) – Kanal D

          MasterChef Türkiye Özet – TV8

