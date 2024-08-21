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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 20 Ağustos 2024 belli oldu! AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 20 Ağustos 2024 belli oldu! AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Televizyon ekranlarında her gün birçok dizi, film, haber ve yarışma programı yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasına girecek kadar izleniyor. Severek takip ettikleri yapımların durumunu merak eden seyirciler ise bu noktada ''Dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 20 Ağustos 2024 Reyting sonuçları ile dünün AB ve Total reyting sıralaması…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 07:16 Güncelleme: 21.08.2024 - 10:22
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        • 1

          Salı günü kanallarda birçok yapım izleyiciyle buluştu. Bu yapımlardan bazıları AB ve Total reyting sıralamasına girecek kadar izlendi. Bazıları ise ilk 10'da kendisine yer bulamadı. İzledikleri yapımların durumunu merak eden izleyiciler ise ‘’AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 20 Ağustos 2024 Dünün reyting sonuçları…

        • 2

          20 AĞUSTOS 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

          Ancak 20 Ağustos 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          20 AĞUSTOS 2024 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 MasterChef Türkiye TV8

          2 NOW Ana Haber NOW

          3 Zaman Makinesi 1973 (T.S) STAR TV

          4 Ölümcül Çarpışma (Y.S) ATV

          5 MasterChef Türkiye Özet TV8

          6 SHOW Ana Haber SHOW TV

          7 Gnk Dinamo Zagreb-Karabağ UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması TRT 1

          8 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin (T.S) SHOW TV

          9 Los Angeles'ta Gizli Görev (Y.S) ATV

          10 Tarzan Rıfkı (T.S) SHOW TV

        • 4

          20 AĞUSTOS 2024 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 MasterChef Türkiye TV8

          2 Ölümcül Çarpışma (Y.S) ATV

          3 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin (T.S) SHOW TV

          4 NOW Ana Haber NOW

          5 Tarzan Rıfkı (T.S) SHOW TV

          6 SHOW Ana Haber SHOW TV

          7 Los Angeles'ta Gizli Görev (Y.S) ATV

          8 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme SHOW TV

          9 MasterChef Türkiye Özet TV8

          10 Haber Önü SHOW TV

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