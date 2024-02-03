Reyting sonuçları açıklanıyor! 2 Şubat dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
Dünün reyting sonuçları, 12 Şubat Cuma akşamı ekrana gelen; Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Aşka Düşman, Ateş Kuşları ve Gaddar yapımlarına göre Total ve AB kategorilerinde belirleniyor. İşte 2 Şubat reyting sonuçlarına ilişkin detaylar...
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Dünün reyting sonuçları, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 2 Şubat Cuma akşamı yayınlanan Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Aşka Düşman, Ateş Kuşları ve Gaddar dizileri reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele verdi. İşte 3 Şubat 2024 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...
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DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Total ve AB 2 Şubat dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı.
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26 OCAK GEÇTİĞİMİZ HAFTA REYTİNG SONUÇLARI
Total'de reyting listesinin ilk sırasında Kızılcık Şerbeti, ikinci sırada Yalı Çapkını, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.
AB'de ise birinci sırada Kızılcık Şerbeti, ikinci sırada Yalı Çapkını, üçüncü sırada Kızılcık Şerbeti özet yer aldı.