3 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün ekrana gelen "Gecenin Ucunda, Kuruluş Osman ve O Kız" gibi yapımların yarışına sahn" gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

2 Kasım reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında silzle paylaşacağız.