Televizyon dünyasında izleyici tercihlerini yansıtan reyting sonuçları, her sabah açıklanıyor. Yapılan ölçümler sonucunda, seyircilerin en çok ne izlediği belli oluyor. Peki, dün hangi yapım reytinglerde birinci oldu? İşte, 2 Haziran 2024 Pazar gününe ilişkin AB ve total reyting sıralamasına dair detaylar...