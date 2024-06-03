Reytinglerde zirve sahibini buluyor! 2 Haziran dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması
Reyting sonuçları, farklı kanallarda yayınlanan dizi, film, ana haber ve eğlence programlarının performansını ortaya koyuyor. Dün prime-time kuşağında; Teşkilat, Survivor All Star, Kim Milyoner Olmak İster yapımları ekranlara geldi. 2 Haziran Pazar günü hem total hem de AB grubunda zirvede yer alan yapımlar reyting sonuçları sıralaması ile belli oluyor. İşte, 2 Haziran 2024 reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...
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Televizyon dünyasında izleyici tercihlerini yansıtan reyting sonuçları, her sabah açıklanıyor. Yapılan ölçümler sonucunda, seyircilerin en çok ne izlediği belli oluyor. Peki, dün hangi yapım reytinglerde birinci oldu? İşte, 2 Haziran 2024 Pazar gününe ilişkin AB ve total reyting sıralamasına dair detaylar...
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2 HAZİRAN 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Düne ilişkin reyting sonuçları henüz belli olmadı. 2 Haziran Pazar gününe ait AB ve total reyting sıralaması açıklandığında haberimize eklenecek.
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2 HAZİRAN 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI
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