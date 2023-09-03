Reytinglerde zirve yarışı! 2 Eylül reyting sonuçları AB ve total sıralama
Reyting sonuçları 2 Eylül Cumartesi günü ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Güldür Güldür Show ve MasterChef All Star Türkiye gibi yapımlar reytinglerde ilk sıralara yer alıyor. İşte 2 Eylül reyting sonuçları...
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2 Eylül CCumartesi günğne ait reyting sonuçları özellikle televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından günün en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Hemen belirtelim ki Güldür Güldür Show ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.
Hemen belirtelim ki 2 Eylül reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında AB ve total listeyi sizlerle paylaşacağız.
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2 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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2 EYLÜL AB REYTİNG SONUÇLARI
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