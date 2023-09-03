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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI 2 EYLÜL| Zirve için kıyasıya rekabet! Cumartesi reyting sonuç sıralaması: Güldür Güldür Show ve MasterChef All Star Türkiye

        Reytinglerde zirve yarışı! 2 Eylül reyting sonuçları AB ve total sıralama

        Reyting sonuçları 2 Eylül Cumartesi günü ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Güldür Güldür Show ve MasterChef All Star Türkiye gibi yapımlar reytinglerde ilk sıralara yer alıyor. İşte 2 Eylül reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2023 - 10:19 Güncelleme: 03.09.2023 - 10:19
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        • 1

          2 Eylül CCumartesi günğne ait reyting sonuçları özellikle televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından günün en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Hemen belirtelim ki Güldür Güldür Show ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.

          Hemen belirtelim ki 2 Eylül reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında AB ve total listeyi sizlerle paylaşacağız.

        • 2

          2 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        • 3

          2 EYLÜL AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
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