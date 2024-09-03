Reyting sonuçları açıklandı! İşte 2 Eylül 2024 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi
Dünün reyting sonuçları ile 2 Eylül Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Yalan yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken; Yol Arkadaşım, Güldür Güldür Show, Jurassic World: Hakimiyet, İntikam Vakti, Müstakbel Damat ve MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 2 Eylül 2024 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
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Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 2 Eylül Pazartesi günü hangi yapım zirveye adını yazdırdı merak ediliyor. İşte, 2 Eylül 2024 dünün reyting sonuçları tablosu...
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2 EYLÜL 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
2 Eylül 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
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2 EYLÜL 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
1 MasterChef Türkiye TV8
2 Yalan KANAL D
3 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
4 Now Ana Haber NOW
5 MasterChef Türkiye Özet TV8
6 Esra Erol'da ATV
7 Güldür Güldür Show (TKR) SHOW TV
8 Jurassic World Hakimiyet (Y.S) ATV
9 Müstakbel Damat (T.S) NOW
10 Yalan (Özet) KANAL D
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2 EYLÜL 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 MasterChef Türkiye TV8
2 Yalan KANAL D
3 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
4 Now Ana Haber NOW
5 Esra Erol'da ATV
6 Jurassic World Hakimiyet (Y.S) ATV
7 atv Gün Ortası ATV
8 Yalan (Özet) KANAL D
9 Show Ana Haber SHOW TV
10 Haber Önü SHOW TV
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