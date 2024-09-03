Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 2 Eylül Pazartesi günü hangi yapım zirveye adını yazdırdı merak ediliyor. İşte, 2 Eylül 2024 dünün reyting sonuçları tablosu...