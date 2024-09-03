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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 2 Eylül 2024 Pazartesi: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım?

        Reyting sonuçları açıklandı! İşte 2 Eylül 2024 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi

        Dünün reyting sonuçları ile 2 Eylül Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Yalan yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken; Yol Arkadaşım, Güldür Güldür Show, Jurassic World: Hakimiyet, İntikam Vakti, Müstakbel Damat ve MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 2 Eylül 2024 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 07:20 Güncelleme: 03.09.2024 - 13:40
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        • 1

          Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 2 Eylül Pazartesi günü hangi yapım zirveye adını yazdırdı merak ediliyor. İşte, 2 Eylül 2024 dünün reyting sonuçları tablosu...

        • 2

          2 EYLÜL 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          2 Eylül 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          2 EYLÜL 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 MasterChef Türkiye TV8

          2 Yalan KANAL D

          3 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          4 Now Ana Haber NOW

          5 MasterChef Türkiye Özet TV8

          6 Esra Erol'da ATV

          7 Güldür Güldür Show (TKR) SHOW TV

          8 Jurassic World Hakimiyet (Y.S) ATV

          9 Müstakbel Damat (T.S) NOW

          10 Yalan (Özet) KANAL D

        • 4

          2 EYLÜL 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 MasterChef Türkiye TV8

          2 Yalan KANAL D

          3 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          4 Now Ana Haber NOW

          5 Esra Erol'da ATV

          6 Jurassic World Hakimiyet (Y.S) ATV

          7 atv Gün Ortası ATV

          8 Yalan (Özet) KANAL D

          9 Show Ana Haber SHOW TV

          10 Haber Önü SHOW TV

        • 5
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