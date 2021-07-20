19 Temmuz reyting sonuçları AB ve total sıralama tablosu başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? Hemen belirtelim ki AB ve total reyting sıralması henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında güncel sıralamayı sizlerle paylaşacağız...