REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI 19 NİSAN 2020 PAZAR

19 Nisan tüm kanallara ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli olur olmaz liste ahberimizde yer alacak.